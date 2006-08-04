Янукович святкуватиме ”по-чоловічому”

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ говорить, що почувається спокійно перед голосуванням за його призначення на посаду глави уряду і в майбутньому в разі необхідності готовий співпрацювати з Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у ВР.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні він «спокійно спав, заїхав вранці в церкву».

Говорячи про подальші відносини з Ю.ЄХАНУРОВИМ, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Ми будемо тримати зв’язок, якщо будуть виникати питання».

Відповідаючи на запитання журналістів про свої плани після затвердження прем`єр-міністром, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що збирається "по-чоловічому" відсвяткувати своє призначення на цю посаду. "Будемо святкувати нормально. По-чоловічому", - цитує В.ЯНУКОВИЧА “Українська правда”.

В.ЯНУКОВИЧ визнав, що роки після Помаранчевої революції позитивно вплинули на Україну. "Якби важко не було, але цей період пішов на користь державі. В багатьох напрямках Україна почала змінюватися. Ми почали звільнятися від бруду, який накопичувався роками", - сказав він.

За словами кандидата у прем’єри, він побачив, що Президент готовий до співпраці. "Під час останньої розмови з Президентом я почув від нього, що у нього велике бажання об`єднатися і працювати разом, об`єднати країну. Таке ж бажання я відчував ще наприкінці 2004 року", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

На питання про долю антикризової коаліції В.ЯНУКОВИЧ відповів: "Мова йде про її об`єднання з фракцією "Наша Україна". Якщо це відбудеться, потім, зрозуміло, буде широка коаліція".

На питання, чи отримав він вже привітання від Президента Росії Володимира ПУТІНА, В.ЯНУКОВИЧ усміхнувся і сказав: "Мене ще ніхто не вітав".