ГПУ: На рахунки двох з 17 екс-чиновників часів Януковича накладено арешт
На рахунки двох із 17 колишніх високопосадовців, підозрюваних у скоєнні економічних злочинів, накладено арешт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.
“Із 17 осіб грошові кошти виявлені тільки у 8 осіб, і у двох випадках було підтверджено арешт коштів за рішенням судів. По решті осіб документи передані для прийняття рішення”, - сказав Горбатюк.
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Він пояснив, що виявлено банківські рахунки у Миколи Азарова, Сергія Арбузова, Юрія Іванющенка, Олександра Клименка, Андрія та Сергія Клюєвих, Сергія Курченка та Олександра Януковича, а накладено арешт на рахунки в банках Латвії в Арбузова та Іванющенка.
За словами Горбатюка, на сьогодні отримано судові дозволи на здійснення заочного засудження восьми осіб.
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“І слідство іде, щоб завершити досудове розслідування і направити провадження до суду... Ми повинні направити справу до суду, щоб мати достатньо доказів, щоб отримати обвинувальний вирок. Але я запевняю: в жодному випадку розслідування по кожному (колишньому) високопосадовцю відбувається так, щоб не затягнути розслідування справ”, - сказав Горбатюк.
За його словами, Генпрокуратурі вже тривалий час не вдається отримати судові дозволи для початку процедур заочного засудження Клименка та Арбузова.