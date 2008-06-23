Балозі не вдалося вмовити Ахметова?

Бізнес-крило Партії регіонів на чолі з Рінатом АХМЕТОВИМ і Борисом КОЛЕСНІКОВИМ поки не вдалося залучити до реалізації політичного проекту «Єдиний Центр», пише газета «Комментарии».

Як стверджує джерело видання, Р.АХМЕТОВ не погодився надати підтримку становленню "Єдиного Центру" в Донецькій області. За твердженням співрозмовника газети, навчений досвідом парламентських виборів 2002 року, коли «донецькі» фінансово й організаційно влилися в провладний проект «За Єду», але не одержали від цього очікуваної віддачі, цього разу Р.АХМЕТОВ не збирається ділитися політичною монополією Партії регіонів у Донбасі ні з ким.

За даними співрозмовника «Комментариев», не змогли зрушити справу з мертвої точки й два останні візити Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Донецька. Максимум, що міг обіцяти Р.АХМЕТОВ Президенту, - це свою підтримку напередодні президентських виборів, але знову ж таки за умови створення в парламенті «широкої» коаліції, пишуть “Комментарии”.

Як стверджує співрозмовник тижневика, значною мірою через особливий погляд групи АХМЕТОВА-КОЛЕСНІКОВА на партійне будівництво «Єдиного Центру» Банкова досі не може підібрати кандидатуру на місце лідера цієї партії в Донбасі. За даними газети «Комментарии», зокрема, пропозиція очолити донецький осередок «єдиноцентристів» надійшла губернатору Володимиру ЛОГВИНЕНКУ й голові Будьоннівської райради Донецька, керівнику міської організації Партії регіонів Олександру БОБКОВУ, але після відповідних консультацій обидва відмовилися пов`язувати свою долю з "Єдиним Центром".