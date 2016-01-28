Порошенко привітав новообраного президента Португалії з перемогою на виборах
Президент України Петро Порошенко провів телефону розмову з новообраним президентом Португальської Республіки Марсело Ребело де Соуза та привітав його з перемогою на виборах.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
Зазначається, що Порошенко подякував за незмінну підтримку Португалією територіальної цілісності і суверенітету України, а також європейських прагнень нашої держави.
Марсело Ребело де Соуза заявив, що Португалія – щирий союзник й партнер України в її прагненні інтегруватися до Європейського союзу.
Читайте такожНа виборах у Португалії лідирують правоцентристи - ЗМІ
Співрозмовники підтвердили наміри до подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у всіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Президенти також відзначили важливість для порядку денного обох країн питань української громади в Португалії.
Президент України запросив новообраного президента Португалії відвідати з візитом Київ.
Читайте такожПарламент Португалії відправив уряд у відставку через 11 днів після призначення
Як повідомляв УНІАН, президентом Португалії обрано 67-річного професора права Марсело Ребело де Соуза.