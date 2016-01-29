Рада намагається затягнути час, щоб зібрати голоси на ухвалення конституційних змін – "Свобода"

Рішенням про продовження терміну розгляду змін до Конституції, парламент намагається затягнути час, щоби зібрати голоси на підтримку змін до Конституції щодо децентралізації. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко.

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"Чому це зроблено? Це очевидно навіщо. Тому що сьогодні в парламенті немає 300 голосів за зміни в Конституції в так званій частині децентралізації. Перш за все, мова йде про пункт, який стосується особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької областей, які фактично продиктовані з Кремля і є планом Путіна по політичній і правовій деградації української державності", – заявив Іллєнко.

"Якщо би на цій сесії, яка закінчується вже от на цьому тижні, цього не було проголосовано, то згідно з Конституцією процес змін до Конституції мав би розпочинатися з нуля. Але для того, щоб затягнути цю ситуацію далі, було проголосовано це антиконституційне рішення", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) конституційний законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим.

23 січня президент України Петро Порошенко заявив, що у Верховній Раді є 300 голосів для ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації, і вони можуть бути прийняті на наступній сесії парламенту у І півріччі 2016 року.