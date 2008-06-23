У БЮТ хочуть покарати Кернеса-хулігана за удар у "хворе місце" НУ

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, а також до Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, приводом для такого звернення став недавній інцидент із нападом Г.КЕРНЕСА на керівника фракції «Наша Україна» в Харківській міськраді Андрія РУДЕНКА.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, хуліганський напад секретаря міськради на лідера однієї з опозиційних фракцій - це безпрецедентна подія не лише для Харкова, а й для всієї України подія.

«Якщо влада ніяк не відреагує на цей інцидент - це значить, що в Україні немає влади, а День Конституції, який наближається, - це просто зайвий вихідний», - вважає народний депутат.

О.ФЕЛЬДМАН закликає керівників фракцій БЮТ і “Наша Україна” в Харківській міськраді об`єднати свої зусилля, щоб хуліганський інцидент не зійшов Г.КЕРНЕСУ з рук. Народний депутат пропонує опозиційним фракціям міськради розглянути питання про блокування трибуни ради доти, доки дії Г.КЕРНЕСА не отримають адекватної правової оцінки.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, інцидент стався 20 квітня на сесії міськради. На сесії виступив керівник фракції «Наша Україна» А.РУДЕНКО і заявив, що в приміщенні міської ради Г.КЕРНЕС вдарив його і штовхнув його помічницю. За словами А.РУДЕНКА, це сталося після того як він пішов із зали засідань у зв’язку з тим, що його позбавили слова. Коли А.РУДЕНКО вже спускався сходами вниз, його наздогнав Г.КЕРНЕС і вдарив ногою зі спини. А.РУДЕНКО заявив, що Г.КЕРНЕС також образив його і погрожував фізичною розправою.

Помічниця депутата А.РУДЕНКА Світлана СЕМКО сьогодні в інтерв’ю УНІАН підтвердила всі факти, наведені в заяві керівника фракції. За її словами, А.РУДЕНКО звернувся до міліції, а також до лікарів. Вона стверджує, що «Г.КЕРНЕС навмисне цілився і влучив саме у хвору ногу А.РУДЕНКА».

Офіційна точка зору на інцидент з боку Г.КЕРНЕСА на сьогодні відсутня. В його приймальній повідомили, що секретар міськради перебуває у відпустці.