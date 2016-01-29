Міністр аграрної політики і продовольства Павленко подав у відставку
Міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко подав до Верховної Ради заяву про відставку у відповідь на рішення політради партії "Об'єднання Самопоміч" про його відкликання з Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Павленко сьогодні написав на своїй сторінці у соцмережі. «Я повинен виконати рішення фракції, яка 14 місяців тому висунула мене на посаду Міністра.
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Мною написана заява про відставку, яку я подав до Верховної Ради України. Подальшу долю заяви вирішить коаліція депутатських фракцій та український парламент», - вказано у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко раніше на власній сторінці у Facebook заявив, що «вражений» рішенням політради партії відкликати його з посади, оскільки з ним не велись жодні консультації з цього приводу.