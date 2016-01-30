Президент звільнив за порушення присяги 86 суддів

Президент України Петро Порошенко підписав укази, якими звільнив за порушення присяги 86 суддів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Як зазначається в повідомленні, Указом №27/2016 від 30 січня Порошенко звільнив трьох суддів за неправові рішення стосовно активістів Революції Гідності. Вища рада юстиції ухвалила рішення, що суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова Денис Чудовський, суддя Оболонського районного суду Києва Юлія Швачач та суддя Шевченківського районного суду міста Києва Дмитро Кравець під час Майдану порушили присягу, і рекомендувала їх звільнити. Зокрема, ВРЮ визнала, що Денис Чудовський не забезпечив дотримання принципів незалежності суддів та не забезпечив повного і всебічного дослідження всіх обставин у справах, постановивши необґрунтовані рішення, а Дмитро Кравець не сумлінно виконував свої обов'язки та порушив норми законодавства.

Також Указом №28/2016 від 30 січня Президент звільнив за порушення присяги 83 суддів низки судів у анексованому Росією Криму, підкреслюється в повідомленні.