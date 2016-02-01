В БПП закликали Раду підтримати законопроект щодо створення представництва НАТО в Україні

Про це повідомляє прес-служба БПП.

Перший заступник голови Комітету у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе, виступаючи на Погоджувальній Раді, попросила спікера включити до порядку денного сесії Верховної Ради України два законопроекти: «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні” та «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво, проект «Підтримка природно-заповідних територій в Україні».

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«У вівторок, 2 лютого, на засіданні Комітету у закордонних справахбуде розглядатися законопроект щодо ратифікації між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні. На жаль, через наші затримки в ВР, частина допомоги, яка може бути передана Альянсом, зокрема, в частині забезпечення кібербезпеки в Україні, не може бути надана Україні», – сказала Климпуш-Цинцадзе.