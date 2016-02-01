Керівництво парламентів Північної Європи та Балтії готове ділитися з Україною досвідом євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час прес-конференції після зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом сьогодні в Києві.

Віце-спікер сейму Латвії Інесе Лібіня-Егнере підкреслила, що "країни Балтії та північні країни” підтримують Україну.

"Ми будемо і далі висловлюватися на користь територіальної цілісності України і засуджувати анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією”, - наголосила вона.

Читайте такожВ ЄС вважають "логічною" ідею призначення в Україні віце-прем'єра з євроінтергації

Лібіня-Егнер зауважила, що вони підтримують зусилля України та розуміють ті проблеми, які постають перед нею.

"Що стосується плану дій з імплементації безвізового режиму, кроки, що вже зроблені, показують, що український парламент дійсно прагне отримання цього режиму”, - сказала віце-спікер сейму Латвії.

Вона додала, що станом на 1 січня 2016 року ухвалено "всі необхідні закони, але тепер Україна має розвивати сильний та сталий економічний простір на своїй території, і ми сподіваємося, що ця угода буде виконуватися дуже активно”.

Читайте такожГеращенко: Віце-прем'єра не призначають, бо головним євроінтегратором призначив себе Яценюк

Також Лібіня-Егнер зауважила, що парламенти країн її регіону готові ділитися досвідом європейської інтеграції з Україною.

У свою чергу спікер сейму Литви Лорета Граужинєне зауважила, що під час зустрічі обговорювалося, зокрема, питання адаптації українського законодавства до європейського, що є необхідним для впровадження зони розширеної та поглибленої торгівлі, безвізового режиму.

Вона наголосила, що наразі для України та української влади, політичних сил України настав важливий момент, адже вони мають "виступити разом”, щоб засвідчити, що "єдиний шлях для України - це консолідувати зусилля з інтеграції”.

Читайте такожЕкс-прем'єр Естонії про Україну: Припиніть вже обговорювати і почніть щось робити

"Консолідовані зусилля необхідні Європі, щоб запровадити безвізовий режим, щоб побачити, як виконуються Мінські домовленості, щоб Європа продовжила санкції”, - сказала Граужинєне.

Водночас президент Стортингу Норвегії Олемік Томмессен зауважив, що дуже важливо, аби Україна "знайшла свій шлях до демократичної Європи”.

"Ми прагнемо працювати разом в європейських рамках незалежно від того, чи буде вона членом Євросоюзу, чи ні”, - сказав він.