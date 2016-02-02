У звіті уряду за 2015 рік немає інформації щодо IV кварталу - Луценко
Лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко заявляє, що у звіті уряду про діяльність в 2015 році немає інформації щодо IV кварталу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.
Луценко нагадав, що напередодні "ми отримали звіт, дрібним шрифтом" більш ніж на 100 сторінках.
"Увечері я з'ясував, що в ньому немає четвертого кварталу минулого року. Тобто, уряд звітує чомусь за три квартали", - сказав депутат.
На питання, чи може коаліція вимагати від уряду відзвітувати за четвертий квартал, Луценко сказав: "Може вимагати. Я думаю, що десь до третього кварталу цього року ми отримаємо результат четвертого кварталу того року".
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Депутат також додав, що фракція БПП за тиждень підготує повний аналіз звіту уряду, а наступного тижня профільні комітети повинні заслухати звіти міністрів.
"Очевидно, я на своєму комітеті у міністра внутрішніх справ, керівника СБУ, пенітенціарки та ін. буду питати і про четвертий квартал", - сказав депутат.
У той же час він зазначив, що уряд може подавати звіт в такій формі, в якій вважає за потрібне.