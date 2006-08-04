Піскун думає, що в отруєнні Ющенка винна баба

Екс-генпрокурор Святослав Піскун упевнений, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко покінчив життя самогубством.

"Я переконаний, що смерть Кравченка — самогубство. Він розумів, що потрібно буде щось розповідати, і не був до цього готовий", - сказав Піскун в інтерв`ю "Контрактам".

На питання, чи готовий він до того, що Мирослава Гонгадзе подасть судовий позов із приводу його бездіяльності в розслідуванні убивства журналіста Георгія Гонгадзе, Піскун відповів:

"Краще б Мирослава давала правдиві свідчення Генпрокуратурі". Водночас він уникнув питання, чи вважає він, що Мирослава Гонгадзе в такий спосіб перешкоджає розслідуванню цієї справи.

Піскун також заявив, що хотів би допитати міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На питання щодо інформації Луценка, що ще один ключовий свідок у справі Гонгадзе — генерал Пукач — уже мертвий, Піскун відповів:

"Головне, щоб був здоровий Луценко. Цього я йому, власне, і бажаю, тому що хочу допитати його з багатьох справ. Якщо з ним щось відбудеться — я втрачу ключового свідка, який знає, хто отруїв Ющенка, де Пукач, кого вбивав Колесников — Луценко сам про це говорив. Тому я прошу Юрія Віталійовича, щоб він беріг себе".

На питання, хто організував отруєння президента Віктора Ющенка, Піскун дав туманну відповідь:

"Я — риба за гороскопом, і в мене підвищене почуття справедливості. Мені теж здавалося, що Ющенко — порядна людина. Навіть не буду говорити, скільки разів до президентських виборів ми з ним зустрічалися в мене вдома".

На уточнююче питання, яке відношення це має до отруєння, екс-генпрокурор сказав:

"У дворі в Ющенка стоїть половецька баба. На зразок тих, котрі ставили на половецьких курганах-могильниках. Уявіть собі, яку негативну енергію несе в собі ця баба! Виникають питання: де він її взяв і навіщо поставив у дворі? Мені розповідали, що цю бабу подарував чи то Бакай, чи то ще хтось. Я Віктору Андрійовичу говорив, що від неї потрібно позбутися, наприклад, передати в музей. Адже від такого експоната не те що почорніти — позеленіти можна".

"Моя бабуся була професійною знахаркою. До неї їздили з усього Чорнобильського району дітей лікувати. Окремі її навички я перейняв. Відчуваю більше, ніж сказано або написано. По темі отруєння все зрозуміло?", - додав він.

Українська правда