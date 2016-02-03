"Сигнал, який не надихає": У МЗС Литви прокоментували відставку Абромавичуса

Про це Лінкявічус повідомив у Twitter.

Зокрема, Лінкявічус, коментуючи заяву Абромавичуса, зазначив, що ця заява, "це сигнал, який не надихає, оскільки один з головних реформаторів Айварас Абромавічус повинен покинути український уряд».

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У цьому зв'язку глава МЗС Литви заявив, що «реформи повинні продовжитися».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що міністр Абромавичус вирішив подати у відставку через конфлікт з Кононенком.

Посли держав Європи, США і Канади висловилися проти відставки Абромавичуса.