"Сигнал, який не надихає": У МЗС Литви прокоментували відставку Абромавичуса
14:43, 03 лютого 2016Політика
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус назвав рішення міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса піти у відставку «сигналом, який не надихає».
REUTERS
Про це Лінкявічус повідомив у Twitter.
Зокрема, Лінкявічус, коментуючи заяву Абромавичуса, зазначив, що ця заява, "це сигнал, який не надихає, оскільки один з головних реформаторів Айварас Абромавічус повинен покинути український уряд».
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У цьому зв'язку глава МЗС Литви заявив, що «реформи повинні продовжитися».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що міністр Абромавичус вирішив подати у відставку через конфлікт з Кононенком.
Посли держав Європи, США і Канади висловилися проти відставки Абромавичуса.
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