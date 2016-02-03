ДУК "Правий сектор" відреагував на заяву Матіоса про батальйон як незаконне збройне формування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявили речник ДУК “Правий сектор” Олексій Бик, члени проводу ДУК “Правий сектор” Андрій Стемпіцький та Дана Камлюк.

“Заява військового прокурора образлива для всіх бійців “Правого сектору”, які пройшли війну, які досі не можуть отримати статусу учасників бойових дій. Він фактично назвав їх незаконним збройним формуванням, озброєними бандитами”, - сказав Бик.

За словами Стемпіцького, своїми висловлюваннями Матіос “фактично зробив посил, щоб сформувати громадську думку, що “Правий сектор” є бандитами, щоб потім розправитись з нами”.

Стемпіцький зазначив, що ДУК “Правий сектор” не відмовлявся від перемовин щодо легалізації, але те, що ці перемовини не дали належного результату, не є виною бійців “Правого сектору”.

“Насправді ми є легальними, якоїсь іншої легалізації не потрібно. Насамперед, ми легальні в очах людей, в тому числі тих, які нам допомагають”, - зазначив він.

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За словами Камлюк, висловлювання військового прокурора є безпідставними, оскільки з юридичної точки зору немає жодного кримінального провадження і нікому не висунуто жодних підозр.

“Пан Матіос має після таких своїх висловлювань на колінах вимолювати прощення у бійців “Правого сектору”, або піти у відставку”, - сказала Камлюк.

У свою чергу, Бик додав, що “ця людина має вибачитись перед нами, нашими хлопцями або визнати себе профнепридатною і піти у відставку”.

Продовжуючи тему, він зазначив, що як і раніше, так і зараз представники держави не намагаються йти на контакт в питанні легалізації батальйону і якщо лунають такі заяви з боку представника прокуратури, то це говорить не про намагання йти на черговий виток перемовин, а про підготовку про знищення добровольчого батальйону.

Відповідаючи на запитання, який насправді статус має ДУК “Правий сектор”, його представники зазначили, що де-юре він є громадським об'єднанням.

Даючи відповідь на запитання, що робитимуть добровольці “Правого сектору”, якщо ситуація у питанні з легалізацією загостриться, Стемпіцький зазначив, “ми будемо виходити залежно від тієї ситуації, яку спровокує держава”. Водночас він не виключив можливості розгортання акцій протесту.