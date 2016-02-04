Яценюк: Уряд не потерпить тиск і компрометацію від партнерів по коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на позачерговому засіданні уряду.

"Я хотів би почати з основного - що уряд не потерпить політичний тиск і політичну компрометацію з боку партнерів по коаліції, так і будь-яких інших політичних сил", - підкреслив Яценюк.

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Нагадаємо, лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко сьогодні заявив, що відмова Яценюка від запропонованих коаліцією кандидатур на урядові посади може призвести до його відставки.

Раніше Луценко також заявляв, що подальше перебування Яценюка на посаді прем'єра буде залежати від звіту уряду в парламенті. Звіт планується заслухати у ВР на пленарному тижні (з 16 по 19 лютого).