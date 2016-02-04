Абромавичус вирішив не відкликати свою заяву про відставку

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус не має наміру відкликати свою заяву про відставку, озвучену в середу, 3 лютого. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

«Ми не будемо відкликати заяву. Це офіційна позиція», - сказали в прес-службі.

Читайте такожСтець, Квіташвілі та Павленко відкликають свої заяви про відставку

Раніше свої заяви про відставку відкликали глава Мінагропроду Олексій Павленко, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі і міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавічус прийняв рішення піти у відставку з поста глави Мінекономрозвитку і закликав парламент проголосувати з цього питання якомога швидше.

Згідно із заявою міністра, таке рішення прийнято у зв'язку з політичним тиском з боку народного депутата від «Блоку Петра Порошенка», першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенко, і Адміністрації президента.

Абромавічус був призначений на посаду міністра економрозвитку і торгівлі в грудні 2014 року. До цього призначення він мав 18-річний досвід роботи в інвестиційних компаніях зі штаб-квартирами в Стокгольмі та інших європейських столицях.

Читайте такожЛуценко назвав нову причину, через яку Яценюк може відправитися у відставку

Посли 9 країн - Франції, Канади, Німеччини, Італії, Литви, Швеції, Швейцарії, Великобританії та США висловили своє розчарування заявою Абромавічуса про відставку з поста глави Мінекономрозвитку України.

Посол США в Україні Джефрі Пайетт назвав Абромавичуса, який заявив про свій намір піти у відставку через політичний тиск, «чемпіоном реформ».