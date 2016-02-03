Більдт: прикро бачити, що Абромавичус залишає команду реформаторів

Про це Карл Більдт повідомив у "Tвіттері". "Прикро бачити, що Айварас Абромавичус залишає команду реформаторів в Україні. Необхідно, щоб продовжувався шлях реформ", - наголосив Більдт.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

Міністр наголосив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із заступником голови фракції БПП Ігорем Кононенком, який "останнім часом зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди".

"Ні я, ні моя команда не готові служити прикриттям для оновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних і бізнес-гравців… У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима", - наголосив Айварас Абромавичус.