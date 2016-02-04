Павленко більше не представляє "Самопоміч" - Березюк

Про це повідомляється на сторінці "Самопомочі" у Facebook.

"Корупція заразлива. Олексій Павленко більше не представляє Об’єднання "Самопоміч". Те, що відбувається в Кабміні, руйнує парламентську демократію в Україні. Позиція “Самопомочі” залишається незмінною – звільнити клептократичний уряд на чолі з Прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком та сформувати новий склад Кабміну", - йдеться в повідомленні.

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"Кандидатура прем’єра та нових урядовців повинні відповідати викликам, що стоять перед країною. Змова клептократів проти суспільства не має майбутнього", - наголошується у заяві.

Офіційно. Олег Березюк, голова фракції Об’єднання "Самопоміч":"Корупція заразлива. Олексій Павленко більше не представ... Posted by Об'єднання "Самопоміч" on Thursday, February 4, 2016

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко заявив про відкликання своєї заяви про відставку і наголосив на неприпустимості політичного тиску на роботу міністерства і його діяльність як міністра.

Раніше Олексій Павленко подав до Верховної Ради заяву про відставку у відповідь на рішення політради партії "Об'єднання Самопоміч" про його відкликання з Кабінету міністрів. При цьому, у разі формування нового складу уряду, фракція "Самопоміч" обіцяла знову висунути кандидатуру Олексія Павленка на посаду міністра агропромислового сектору.