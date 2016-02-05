Пінькас заперечує інформацію про те, що його намагалися призначити заступником Абромавичуса
Колишній перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Пінькас заперечив заяву народного депутата про те, що керівник РНБО Олександр Турчинов вимагав від Абромавичуса призначити його заступником міністра економіки.
Про це він заявив в ефірі 5 каналу.
"Ніхто Пінькаса як працівника, як потенційного заступника міністра ніколи нікуди не лобіював. Я говорю про те, що в суспільстві інформацію, у народних депутатів – от звідки Лещенко її черпає? Ішлося про те, що необхідно створити таку посаду (яка би опікувалася ОПК в Мінекономрозвитку - ред.), а не про те, що необхідно призначити Пінькаса чи ще якусь іншу людину", - сказав він.
Разом з тим Пінькас додав, що все ж мав розмову із Абромавичусом щодо цієї посади: "Тоді, у силу того, що це була моя специфіка роботи (як перший заступник я відповідав за координацію фактично всіх підприємств "Укроборонпрому"), я справді мав розмову із Айварасом. Це було в жовтні 2015 року".
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З його слів, міністр економічного розвитку тоді заявив, що вже існує коло кандидатів, серед яких буде обрано людину на таку посаду.
Нагадаємо, 3 лютого Абромавичус заявив про рішення піти у відставку. Однією з головних причин він назвав тиск і корупційну діяльність з боку Кононенка, який, за його словами, намагався взяти під контроль державні підприємства. Кононенко ці звинувачення заперечує. Пізніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що причиною рішення Абромавичуса стали спроби призначити Пінькаса в Мінекономрозвитку в якості "наглядача".