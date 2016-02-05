Пінькас заперечує інформацію про те, що його намагалися призначити заступником Абромавичуса

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Ніхто Пінькаса як працівника, як потенційного заступника міністра ніколи нікуди не лобіював. Я говорю про те, що в суспільстві інформацію, у народних депутатів – от звідки Лещенко її черпає? Ішлося про те, що необхідно створити таку посаду (яка би опікувалася ОПК в Мінекономрозвитку - ред.), а не про те, що необхідно призначити Пінькаса чи ще якусь іншу людину", - сказав він.

Разом з тим Пінькас додав, що все ж мав розмову із Абромавичусом щодо цієї посади: "Тоді, у силу того, що це була моя специфіка роботи (як перший заступник я відповідав за координацію фактично всіх підприємств "Укроборонпрому"), я справді мав розмову із Айварасом. Це було в жовтні 2015 року".

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З його слів, міністр економічного розвитку тоді заявив, що вже існує коло кандидатів, серед яких буде обрано людину на таку посаду.

Нагадаємо, 3 лютого Абромавичус заявив про рішення піти у відставку. Однією з головних причин він назвав тиск і корупційну діяльність з боку Кононенка, який, за його словами, намагався взяти під контроль державні підприємства. Кононенко ці звинувачення заперечує. Пізніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що причиною рішення Абромавичуса стали спроби призначити Пінькаса в Мінекономрозвитку в якості "наглядача".