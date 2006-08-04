Кандидат на посаду прем’єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений у створенні відповідального і професійного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, виступаючи з парламентської трибуни.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що вірить, що у нашій країні є багато професіоналів. За його словами, фракції, які делегують своїх представників у коаліційний уряд, будуть нести за них відповідальність. «У мене немає сумнівів, що це будуть люди відповідальні, професійні. І нам вдасться створити єдину команду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.