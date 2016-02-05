Клімкін за приєднання Туреччини, Ради Європи та інших організацій до формату переговорів щодо деокупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам.

Клімкін звернув увагу на намір створити механізм переговорів у форматі «Женева плюс» для відновлення українського суверенітету в Криму.

Міністр також нагадав, що нещодавно зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Раніше за сприяння Чавушоглу до Криму вдалося направити неофіційну турецьку місію, яка зафіксувала порушення прав людини.

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"Питання - чи турецькі представники можуть брати участь в обговоренні гуманітарної проблематики? Я вважаю, що можуть, що вони мають бути запрошені. Тому "женевський формат" як основа, вона зрозуміла, але, тим не менш, там мають бути і інші представники, або, наприклад, міжнародні організації", - наголосив Клімкін.

Міністр додав, що нещодавно представник генерального секретаря Ради Європи відвідав Крим. "Якраз у понеділок (8 лютого) він приїде до мене обговорювати результати того, яким чином ми будемо далі просуватися із ідеєю постійного моніторингу в Криму", - наголосив Клімкін, додавши, що представники Ради Європи мають долучитися до формату «Женева плюс».

Як повідомляв УНІАН, 24 січня президент Петро Порошенко заявив, що Крим має залишатися в перших пунктах порядку денного країн-партнерів України, і в цьому питанні зроблено за останні дні декілька проривних ключових речей.

«Для того, щоб створити майданчик, формат, де ми це маємо обговорювати, Україна надала абсолютно чіткі та прозорі пропозиції - там мають бути ЄС, США, долучитися до цього повинні країни-гаранти Будапештського меморандуму. Назвати цей формат можна «Женева плюс» і негайно розпочати консультації про організацію такого процесу, як звільнення незаконно заарештованих і взагалі забезпечення дотримання прав кримськотатарського народу, і розробку «дорожньої карти» з деокупації Криму, яка буде передбачати величезну кількість кроків, починаючи від забезпечення міжнародного тиску (на Росію - УНІАН), чітку програму дій щодо санкцій і завершуючи судовими процесами», - підкреслив Порошенко.

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4 лютого Європарламент ухвалив резолюцію стосовно стану дотримання прав людини у Криму, в якій також підтримав ініціативу України зі створення нового формату перемовин про звільнення півострова.

«Європарламент вітає ініціативу України про створення міжнародного механізму переговорів з відновлення українського суверенітету над Кримом в форматі «Женева плюс», який повинен включати безпосередню участь ЄС, та закликає Росію розпочати переговори з Україною та іншими сторонами про деокупацію Криму, зняття торгівельного та енергетичного ембарго і скасування надзвичайного стану в Криму», - йдеться в резолюції.