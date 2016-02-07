Колишні "регіонали" у "Блоці Порошенка": 12% – у ВР, майже чверть пройшли до облрад – ЗМІ

У фракції президента Петра Порошенка в Раді 17 із 139 — також вихідці із ПР. Про це йдеться у матеріалі Олега Бондара для DT.UA.

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"Використовуючи поствиборну статистику, спробуємо оцінити масштаб явища, ступінь інтеграції "статистичних" поплічників Януковича в пропрезидентську політичну силу. Розглянемо карти. Відразу уточнимо: спираємося на інформацію з 20 областей, тому що (з об'єктивних причин) дані по Донецькій і Луганській областях відсутні, а ще в трьох областях — Львівській, Івано-Франківській та Волинській — колишніх регіоналів у списках БПП не виявлено", - пояснює автор.

"Якщо спробувати позначити точки найщільнішого співробітництва нової влади з представниками старої, то п'ятірку лідерів очолили Дніпропетровська та Одеська області, де половина депутатів БПП в облрадах — колишні регіонали: 7 із 14 і 11 із 22 депутатів відповідно", - наголошує автор.

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"Рясна" присутність колишніх регіоналів спостерігається і в Черкаській обласній раді (38%, 7 депутатів із 18), Харківській (30%, 6 із 20) Хмельницькій (29%, 5 із 17) і Чернігівській (25%, 3 із 12). "Як бачимо, вчорашні використовували партію влади як "кришу" для повернення у владу не тільки на сході", - пише Бондар.

"Станом на кінець січня поточного року до керівництва міських, районних і обласних рад обрано 260 депутатів від БПП. З них 55 (21%) — колишні регіонали, які пройшли під прапором президентського блоку. Це означає, що сьогодні кожний п'ятий місцевий керівник від БПП — екс-регіонал. Як тут знову не процитувати Петра Олексійовича: "Нові обличчя, нові люди — це те, що зараз характеризує нашу країну…", - йдеться у статті. Нагадаємо, депутат "Блоку Петра Порошенка" і кандидат від фракції на посаду міністра охорони здоров'я Олексій Гончаренко змінив біографію на своєму сайті, видаливши звідти інформацію про членство у "Партії регіонів" та участь в її діяльності.