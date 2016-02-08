Суд продовжує розгляд справи Корбана (наживо)

Сьогодні, 8 лютого, об 11.00 в Апеляційному суді Києва продовжиться розгляд апеляційних скарг адвокатів Геннадія Корбана на рішення судді Дніпровського районного суду столиці Миколи Чауса про зміну політику запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

Нагадаємо, З лютого у засіданні Апеляційного суду з розгляду скарг адвокатів була оголошена перерва. Формально це "перерва для відпочинку", як сказав суддя Денис Масенко. За цей час суд має викликати для допиту свідків у справі політика.

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Як відомо, Геннадій Корбан утримується в СІЗО СБУ в Києві. Захист політика вважає переведення порушенням норм чинного законодавства України і обвинувачує слідство у спробі тиску. 22 січня ГПУ провела брифінг, присвячений оприлюдненню нової порції документів які, як стверджується, було вилучено під час обшуків у приміщеннях Корбана. Документи, за твердженням ГПУ, доводять давання хабарів працівникам управління по боротьбі з економічними злочинами та прокуратури. Стверджується, що на виборчу кампанії у Чернігові за три місяці Корбан витратив 2,6 млн доларів.