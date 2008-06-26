«Главред» і фонд «Україна 3000» починають співпрацю

Незалежне аналітичне агентство «Главред» і Міжнародний добродійний фонд «Україна 3000» починають спільний спецпроект «Голодомор 1932-33 рр. Україна пам’ятає – світ визнає...», присвячений 75-й річниці Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Сьогодні в прес-центрі «Главред-медіа» відбулася презентація цього проекту.

Відтепер інтернет-видання «Главред» поповнилося новою сторінкою www.glavred.info/holodomor.

Спецпроект заснований в рамках програми «Уроки історії: Голодомор 1932-1933 років», яка була створена Міжнародним добродійним Фондом «Україна 3000» ще 2003 року. Щонеділі на www.glavred.info/holodomor розміщуватимуться історичні розвідки, інтерв`ю, інформаційно-аналітичні і дискусійні матеріали в контексті 75-ї річниці Голодомору 1932-1933 років. Проект покликаний стати системним майданчиком для залучення провідних науковців, істориків, філософів, соціологів і громадських діячів з метою обміну думками і наукових дискусій щодо цієї теми. Він не буде суто науковим, проте, головною його особливістю є абстрагування від політичних спекуляцій і профанації трагедії та обговорення і досягнення консенсусу заради майбутнього. Проект є безстроковим і діятиме доти, доки тема Голодомору залишатиметься неоднозначною в нашому суспільстві. Найближчим часом у матеріалах спецпроекту буде розміщена стрічка новин оновленої версії спеціалізованого сайту «Уроки історії: Голодомор 1932-1933 рр.», щоб усі, хто хоче дізнатися про Голодомор більше, одержали ці знання.

У презентації проекту брали участь віце-президент «Главред-медіа» Юлія Лимар, голова Правління МБФ «Україна 3000» Олександр Максимчук і кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Галузевого державного архіву Служби безпеки України Сергій Кокін.

«Сьогодні в світі вже є понад 20 тисяч робіт з тематики Голодомору. Проте більшість з них – це ті, в яких іде констатація і обговорення того, що відбулося 75 років тому. Але сьогодні важливо перейти на інший рівень, на переосмислення і створення висновків про ті події, а також на визначення і подолання наслідків для сьогодення і майбутнього. І хоча тема Голодомору є складною як для вивчення, так і переосмислення, ми повинні це зробити, щоб пройти шлях до одужання нації від страху. Відродження пам`яті про Голодомор засвідчить, що український народ може подолати всі перешкоди і завоювати гідне місце в світі», - сказав на презентації Максимчук.

У свою чергу Лимар зазначила, що «свідомо спланований терор голодом був однією з найстрашніших катастроф нашого народу». «Ми б хотіли, щоб люди як усередині країни, так і за її межами краще знали і розуміли те, що відбулося в Україні в 1932-1933 роках. Сподіваюся, що матеріали, які друкуватимуться на «Главреді» будуть пам`яттю про мільйони наших співвітчизників і служитимуть відновленню історичної справедливості», - наголосила вона.