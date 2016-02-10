Столтенберг назвав ситуацію в Україні однією з найбільших загроз сьогодення

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на початку засідання Північноатлантичної ради в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

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Генеральний секретар Альянсу нагадав про поточні виклики і загрози. "Ми стикаємося з найбільш складними загрозами нашої безпеки впродовж покоління - триваючий неспокій в Україні; неуспішні та неспроможні держави (failed state) на півдні, поширення тероризму та найбільша криза біженців і мігрантів у Європі з часу закінчення Другої світової війни", - заявив Столтенберг.

За його словами, "світ став більш небезпечним місцем, але НАТО відповідає. Ми представляємо сучасне стримування та оборону від різного діапазону загроз. Ми впроваджуємо найбільш істотну підтримку нашої колективної безпеки з часу завершення «холодної війни». Після багатьох років істотних скорочень серед європейських союзників і Канади зменшення витрат на оборону фактично, по суті, припинилося".

Столтенберг також привітав заяву США про плани збільшити одночасно витрати на оборону та військову присутність у Європі.