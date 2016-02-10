НАТО нарощуватиме свої військові потужності в регіоні Чорного моря – Столтенберг

Про це заявив перед засіданням міністрів оборони 28 держав НАТО генеральний секретар Йенс Столтенберг, повідомляє радіо "Свобода". "НАТО постійно оцінює ситуацію в Чорноморському регіоні, адаптується до неї і збільшуватиме там свою передову присутність, включно із військово-морськими силами, можливостями перекидання підкріплення, а також засобами розвідки та спостереження", – повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

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При цьому, з огляду на тісну співпрацю з таким партнером, як Грузія, залучення її до операцій НАТО в Чорноморському регіоні також є частиною цього співробітництва, зазначив Йенс Столтенберг.

З часу незаконної анексії Криму навесні 2014 року Росія розпочала його широку мілітаризацію. Занепокоєння з цього приводу висловлюють такі країни-члени НАТО, як Румунія, Туреччина і Болгарія, які планують поглибити співпрацю й обговорити можливість створення військово-морського флоту, який може бути інтегрований до структур НАТО.