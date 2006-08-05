Янукович сьогодні зустрінеться з Єхануровим, щоб вибачити йому недоліки

5 серпня новообраний прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться зі своїм попередником Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час першого засідання новообраного уряду.

«Ми завтра (5 серпня. - УНІАН) зустрічаємося з Ю.ЄХАНУРОВИМ. Треба, щоб ми відпрацювали модель стосунків спадкоємності, і це треба робити і на майбутнє», - сказав прем’єр-міністр. В.ЯНУКОВИЧ також порекомендував новообраним міністрам зустрітися зі своїми попередниками для з’ясування стану справ у міністерствах.

Він підкреслив, що його уряд повинен використати весь позитив, напрацьований попередниками.

«Всі недоліки, я підкреслюю недоліки, а не негатив, чи помилки ми повинні вибачити попередникам і не робити з цього політику», - підкреслив прем’єр.

«Якщо хтось буде казати, що мовляв до мене ніхто нічого не робив, у мене буде ставлення дуже негативне», - додав прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що уряду Ю.ЄХАНУРОВА вдалося виправити багато помилок попереднього уряду, але звичайно не всі.