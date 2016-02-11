Глава МЗС Великобританії найближчим часом відвідає Україну

Як повідомляє департамент політики та комунікацій МЗС України, свій візит Хеммонд анонсував сьогодні під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкинмм.

Згідно з повідомленням, в ході переговорів Клімкін і Хеммонд обговорили розвиток ситуації на Донбасі, стан виконання Мінських домовленостей, відносини України і Великобританії з ЄС, прогрес України у впровадженні реформ, поглиблення двостороннього співробітництва, зокрема в рамках Ради безпеки ООН, а також графік політичних контактів.

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Під час зустрічі було відзначено важливість збереження єдності всередині ЄС щодо подальшої підтримки України, а також обговорені міжнародні ініціативи України, спрямовані на забезпечення безпеки на Донбасі, відновлення контролю на кордоні з РФ і припинення агресії Росії проти України.

Клімкін і Хеммонд приділили особливу увагу ситуації в окупованому Росією Криму, зокрема, обговорили ініціативу України про створення міжнародного майданчика з деокупації півострова. Український міністр також підкреслив необхідність міжнародного моніторингу порушень прав людини в Криму.

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Під час спільної прес-конференції Клімкін подякував своєму британському колезі за послідовну позицію уряду Великобританії у відстоюванні територіальної цілісності України і підтримку реформ.

“Ми погодилися, що міжнародний політичний та економічний тиск на Росію повинен продовжуватися до тих пір, поки Москва не виконає в повному обсязі свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями. Я вдячний за чітку позицію Великої Британії щодо санкцій проти Росії", - заявив глава МЗС України.