"Більше 400 сторінок сміття": Кужель звинуватила уряд Яценюка в брехні у звіті за минулий рік
09:49, 12 лютого 2016Політика
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Народний депутат підкреслила, що записувала сторінки звіту уряду, на яких, на її думку, є "пряма брехня".
Олександра Кужель / Фото УНІАН
Народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель в ефірі «5 каналу» звинуватила чинний уряд у брехні в звіті щодо підсумків роботи КМУ.
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«Більше 400 сторінок, відверто, - сміття. Тому що коли я його особисто прочитала, я тільки записувала сторінки, в яких є пряма брехня. Ну, наприклад, написано: зробити спрощену процедуру підключення до електро- і газомереж. Це є один із пунктів у показниках спрощення ведення бізнесу. Про це говорили у Президента кілька разів, про це говорив і прем'єр. Але написано - виконано. А нічого не зроблено, жодного кроку», – заявила Кужель.
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