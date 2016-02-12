"Більше 400 сторінок сміття": Кужель звинуватила уряд Яценюка в брехні у звіті за минулий рік

Народний депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель в ефірі «5 каналу» звинуватила чинний уряд у брехні в звіті щодо підсумків роботи КМУ.

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«Більше 400 сторінок, відверто, - сміття. Тому що коли я його особисто прочитала, я тільки записувала сторінки, в яких є пряма брехня. Ну, наприклад, написано: зробити спрощену процедуру підключення до електро- і газомереж. Це є один із пунктів у показниках спрощення ведення бізнесу. Про це говорили у Президента кілька разів, про це говорив і прем'єр. Але написано - виконано. А нічого не зроблено, жодного кроку», – заявила Кужель.