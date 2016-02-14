Україна та Румунія домовились прискорити скасування плати за візи

Обидві сторони вбачають перспективи у подальшому нарощуванні співпраці в енергетиці, сферах транспорту і прикордонної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Петра Порошенка.

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Порошенко та Йоханніс домовилися прискорити підготовку до підписання двосторонньої угоди про скасування оплати за національні візи.

Глави держав обмінялися думками щодо актуальних викликів регіональній безпеці, зокрема обговорили питання придністровського врегулювання та російську агресію проти України.

Йоханніс запросив президента України здійснити візит до Румунії у цьому році.

Як повідомляв УНІАН, президент Румунії Клаус Йоханніс під час зустрічі запросив президента України Петра Порошенка відвідати Бухарест в 2016 році.

12–13 лютого Порошенко перебуває з робочим візитом у Мюнхені для участі в 52-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.