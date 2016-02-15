Медведєв: питання щодо майбутнього окупованого Криму для РФ не існує
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що питання щодо майбутнього окупованого Криму для РФ не існує, і воно закрите назавжди.
Про це Медведєв заявив в інтерв'ю телеканалу Euronews, повідомляється на сайті уряду Росії.
Відповідаючи на питання про те, чи обговорюється майбутнє "одного з найскладніших питань для України і міжнародного співтовариства - Криму", Медведєв заявив: "Ні".
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Медведєв висловив переконання, що окуповані Росією території кримського півострова тепер є частиною РФ.
"Цього питання немає, і для Росії не існує. Це питання закрито назавжди. Крим є частиною російської території. Там був проведений референдум, ми змінили свою Конституцію. Республіка Крим і місто Севастополь є частиною Російської Федерації", - заявив прем'єр-міністр РФ.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" по його самовизначенню.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили ряд економічних санкцій проти РФ.