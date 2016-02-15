"Свавілля діється": Кремль прокоментував "блокаду" російських фур в Україні

На питання, чи відомо в Кремлі про озвучене в понеділок офіційне рішення української влади заборонити транзит російським вантажівкам через територію країни, Пєсков відповів негативно. "Ні, я поки не знаю про це, і не знаю, що за цим стоїть", - сказав він, повідомляє ТАСС.

"Але в будь-якому випадку це абсолютно суперечить нормам міжнародного права, принципам міжнародної організації, яка займається міжнародними перевезеннями, - додав він. - Це абсолютно ні в які ворота не лізе, що називається".

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"Безумовно, це абсолютно обурливо, коли при потуранні влади в Україні подібне свавілля діється у відношенні наших перевізників", - сказав Пєсков.

За його словами, Мінтранс РФ тримає цю ситуацію в полі уваги. "Природно, це питання надзвичайної важливості. Ви знаєте про вимушені контрзаходи, які оголосив Мінтранс. Ми дуже уважно стежимо за цією ситуацією і виходимо з того, що в Мінтрансі енергійні заходи вживаються для розблокування цієї ситуації. Це раз, - додав представник Кремля. - І друге, звичайно, для забезпечення адекватних заходів у випадку небажаного продовження цієї кризової ситуації".

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово припиняє транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України.

У неділю, 14 лютого, про рішення заборонити рух українських вантажівок по території РФ заявили в Мінтранс РФ у відповідь на "блокаду" російських фур в Україні.