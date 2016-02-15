"Свавілля діється": Кремль прокоментував "блокаду" російських фур в Україні

12:31, 15 лютого 2016
Політика
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "абсолютно обурливим свавілля щодо російських перевізників при потуранні влади України". За його словами, заборона на транзит порушує норми міжнародного права.

REUTERS

На питання, чи відомо в Кремлі про озвучене в понеділок офіційне рішення української влади заборонити транзит російським вантажівкам через територію країни, Пєсков відповів негативно. "Ні, я поки не знаю про це, і не знаю, що за цим стоїть", - сказав він, повідомляє ТАСС.

"Але в будь-якому випадку це абсолютно суперечить нормам міжнародного права, принципам міжнародної організації, яка займається міжнародними перевезеннями, - додав він. - Це абсолютно ні в які ворота не лізе, що називається".

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"Безумовно, це абсолютно обурливо, коли при потуранні влади в Україні подібне свавілля діється у відношенні наших перевізників", - сказав Пєсков.

За його словами, Мінтранс РФ тримає цю ситуацію в полі уваги. "Природно, це питання надзвичайної важливості. Ви знаєте про вимушені контрзаходи, які оголосив Мінтранс. Ми дуже уважно стежимо за цією ситуацією і виходимо з того, що в Мінтрансі енергійні заходи вживаються для розблокування цієї ситуації. Це раз, - додав представник Кремля. - І друге, звичайно, для забезпечення адекватних заходів у випадку небажаного продовження цієї кризової ситуації".

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово припиняє транзитні перевезення вантажними автомобілями, зареєстрованими в РФ, на території України.

У неділю, 14 лютого, про рішення заборонити рух українських вантажівок по території РФ заявили в Мінтранс РФ у відповідь на "блокаду" російських фур в Україні.

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