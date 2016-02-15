Порошенко поставив діагноз Росії, через який вона опинилася в повній ізоляції

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час урочистих зборів у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

«Імперська манія величі – дуже небезпечний діагноз. Хворіють на неї одні, а лікування платять інші, причому платять своїми життями. І саме тому зараз весь світ - з Україною, і Росія опинилася в повній ізоляції», - зазначив Порошенко.

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Раніше Порошенко заявив, що на карті світу немає такої точки, яка була б недосяжною для хворобливих геополітичних амбіцій РФ.