Відповідальність перед народом має нести не тільки уряд, а й коаліція в цілому – УКРОП

Про це йдеться у заяві партії, опублікованій 15 лютого напередодні звіту Кабінету міністрів у Верховній Раді.

«Представники фракцій політичних партій, що сформували чинну коаліцію, виступають за відставку уряду або його так зване «часткове переформатування». Партія УКРОП вважає такі наміри та заяви членів правлячої коаліції спробою «двірцевого перевороту» та не підтримує їх», – сказано в заяві.

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На думку представників партії, політичну кризу, яка нині склалася в країні, можна подолати, лише докорінно змінивши політичну систему на принципово нових конституційних засадах, а саме шляхом розформуванням чинної коаліції, після чого, відповідно до українського законодавства, фракції матимуть 30 днів для формування нової більшості.

Якщо ж депутати не зможуть сформувати коаліцію, повинні бути оголошені нові дострокові вибори до Верховної Ради.

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Відтак УКРОП закликає всіх членів парламентської коаліції нести відповідальність, покладену на них виборцями та українським народом, замість того, щоб намагатися бути відповідальними частково чи «певною мірою».

«Якщо політична сила відчуває власну правоту – нехай іде на дострокові вибори та пояснює це людям. В Україні всі політичні питання має вирішувати народ, а не творці заколотів», – наголосили в УКРОПі.