Яценюк приїхав на засідання фракції БПП

20:57, 15 лютого 2016
Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк приїхав на засідання парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

Фото УНИАН

Про це "Українській правді" повідомили джерела у БПП.

За даними видання, засідання фракції почалося об 18:00.

Близько 20:00 Яценюк почав відповідати на запитання депутатів.

Перед цим позицію фракції вислухав президент Петро Порошенко, засідання продовжується в Адміністрації президента.

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