Яценюк приїхав на засідання фракції БПП
20:57, 15 лютого 2016Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк приїхав на засідання парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".
Яценюк зараз зустрічається з фракцією БПП / Фото УНІАН
Про це "Українській правді" повідомили джерела у БПП.
За даними видання, засідання фракції почалося об 18:00.
Близько 20:00 Яценюк почав відповідати на запитання депутатів.
Перед цим позицію фракції вислухав президент Петро Порошенко, засідання продовжується в Адміністрації президента.
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