Яценюк приїхав на засідання фракції БПП

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк приїхав на засідання парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

Про це "Українській правді" повідомили джерела у БПП. За даними видання, засідання фракції почалося об 18:00. Близько 20:00 Яценюк почав відповідати на запитання депутатів. Перед цим позицію фракції вислухав президент Петро Порошенко, засідання продовжується в Адміністрації президента. Читайте такожПарубій відкинув розгляд завтра у Раді постанови про недовіру Кабміну Яценюка

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter