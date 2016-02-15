Прем'єр Туреччини підтримав приналежність окупованого Криму Україні

12:46, 15 лютого 2016
Політика
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Прем’єр-міністр Турецької Республіки Ахмет Давутоглу наголошує, що для його країни Крим є невід'ємною частиною України.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком сьогодні у Києві.

"Хоча між нами Чорне море, але на обох його берегах - країни, які готові до співробітництва. Для нас є фундаментальною цінністю територіальна цілісність та незалежність України, тому ми Крим сприймаємо як невід'ємну частину України", - наголосив Давутоглу.

Глава турецького уряду також наголосив, що Україна є стратегічним партнером Туреччини і подякував Україні за солідарність щодо різних питань.

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У свою чергу Яценюк висловив вдячність турецькому народу за підтримку територіальної цілісності України, за підтримку у боротьбі проти російської агресії.

Він наголосив, що до Києва приїхала найпотужніша делегація із Туреччини за всю історію двосторонніх відносин.

Нагадаємо, наприкінці січня в Страсбурзі відбулася зустріч уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва з міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу. Вони обговорили пропозицію про створення спеціального міжнародного формату, який дозволить співпрацювати для деокупації Криму.

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