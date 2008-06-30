Кучма просить дати можливість Тимошенко попрацювати

Колишній Президент Леонід КУЧМА вважає, що дострокових виборів в Україні не буде, що вони невигідні й, навряд чи, приведуть до продуктивних змін у державі. Про це він заявив у інтерв‘ю програмі «Факти тижня з Оксаною Соколовою» на телеканалі ICTV у неділю 29 червня.

«Сенсу нема! Що вибори змінять? Всі були переконані, що останні вибори нічого не змінять, розстановку сили, вони так і залишили. Ну да, Блок Юлії Тимошенко набрав більше, ніж набирав попередні рази. Ну а дієздатність влади від цього краще не стала. Треба дати можливість цьому уряду попрацювати. Я переконаний в цьому. Треба дати попрацювати чи хай вони самі скажуть, що ми нездатні”, - сказав він. На його думку, партія, яка переможе у виборах, тільки програє. “Тому сьогодні, якщо припустимо, хтось хоче взяти надіти на себе цей хомут, відповідальність, я маю на увазі, на самперед Партія регіонів, я думаю, що він робить просто помилку. Більш нічого він не отримає. І країна нічого не отримає”, - вважає екс-президент.

Він відзначив, що баланс повинен бути з боку всіх гілок влади: «Сильний президент, сильний уряд і сильний парламент».

Що ж до намірів внести зміни до Конституції, то, на думку Л.КУЧМИ, це лиш боротьба за владне крісло. «І я не розумію взагалі тих розмов, що Конституція десь не відповідає на якесь питання. Це від лукавого абсолютно. Це дійсно боротьба за владу владних структур: уряду і президента», − заявив Л.КУЧМА. На його думку, Конституцію потрібно виконувати. “Якщо б виконували її від «А» до «Я», якщо б у політиків не було бажання поставити під сумнів любий документ, який в Україні існує, любий закон, в тому числі й Конституцію, тоді б не було того, що сьогодні відбувається в країні,» − сказав він.