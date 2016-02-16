ВР сьогодні може розглянути недовіру уряду, якщо буде 150 підписів - Гройсман
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що парламент вже сьогодні може розглянути питання про висловлення недовіри уряду за наявності 150 підписів депутатів під відповідною ініціативою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком заслуховування звіту Кабінету міністрів у парламенті.
Спікер зазначив, що парламент розпочинає розгляд питання щодо звіту уряду.
"І також сьогодні ми можемо розглянути у разі, якщо буде подано 150 підписів, питання недовіри до уряду", - сказав Гройсман.
До парламенту вже прибув прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і члени Кабміну.
Читайте також"Народний фронт" не виключає виходу з коаліції, якщо уряд Яценюка відправлять у відставку
Як повідомляв УНІАН, 15 лютого фракції "Самопоміч" і "Батьківщина" заявили, що збиратимуть підписи народних депутатів за висловлення уряду недовіри.
Того ж дня ввечері у фракції "Блоку Петра Порошенка" повідомили, що вирішили визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку.
Своєю чергою лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак запевнив, що жоден депутат від "Народного фронту" не голосуватиме за висловлення недовіри уряду.
Разом з тим лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко заявив, що фракція підтримає постанову про визнання незадовільною роботу уряду.
Зранку у БПП повідомили, що 79 членів фракції поставили підписи під ініціативою щодо висловлення недовіри уряду.