ВР сьогодні може розглянути недовіру уряду, якщо буде 150 підписів - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком заслуховування звіту Кабінету міністрів у парламенті.

Спікер зазначив, що парламент розпочинає розгляд питання щодо звіту уряду.

"І також сьогодні ми можемо розглянути у разі, якщо буде подано 150 підписів, питання недовіри до уряду", - сказав Гройсман.

До парламенту вже прибув прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і члени Кабміну.

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого фракції "Самопоміч" і "Батьківщина" заявили, що збиратимуть підписи народних депутатів за висловлення уряду недовіри.

Того ж дня ввечері у фракції "Блоку Петра Порошенка" повідомили, що вирішили визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку.

Своєю чергою лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак запевнив, що жоден депутат від "Народного фронту" не голосуватиме за висловлення недовіри уряду.

Разом з тим лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко заявив, що фракція підтримає постанову про визнання незадовільною роботу уряду.

Зранку у БПП повідомили, що 79 членів фракції поставили підписи під ініціативою щодо висловлення недовіри уряду.