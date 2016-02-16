Стало відомо, скільки депутатів від БПП поставили підписи за відставку Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від «БПП» Сергій Лещенко повідомив у коментарі журналістам.

На уточнювальне запитання, чи потім ці підписи будуть додані до тих, що збирають фракції “Самопоміч” та “Батьківщина”, Лещенко відповів, що зусилля фракції спрямовані на збір підписів своїх депутатів, а всі решта нехай приєднуються до цієї ініціативи.

Як відомо, для ініціювання питання про висловлення недовіри уряду необхідно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого фракції «Самопоміч» і «Батьківщина» заявили, що збиратимуть підписи народних депутатів за висловлення уряду недовіри.

Того ж дня ввечері у фракції «Блоку Петра Порошенка» повідомили, що вирішили визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку.

Своєю чергою лідер фракції “Народний фронт” Максим Бурбак запевнив, що жоден депутат від «Народного фронту» не голосуватиме за висловлення уряду недовіри.

Разом з тим лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко заявив, що фракція підтримає постанову про визнання незадовільною роботу уряду.

Сьогодні Верховна Рада України планує заслухати звіт Кабінету міністрів про хід і результати виконання Програми діяльності уряду.