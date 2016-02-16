ВР почала заслуховувати звіт уряду. Яценюк виступає з трибуни парламенту (наживо)
16:42, 16 лютого 2016Політика
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Народні депутати України почали заслуховувати звіт уряду.
Скріншот відео
Як передає кореспондент УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає з трибуни парламенту.
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В урядовій ложі зібралися члени Кабміну.
Яценюк зазначив, що це перший річний звіт уряду.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликав прем'єра Арсенія Яценюка та Генпрокурора Віктора Шокіна піти у відставку.
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