У фракції БПП за недовіру уряду не проголосували 20 депутатів – поіменне голосування

Про це свідчать дані поіменного голосування, оприлюднені на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, у фракції БПП «за» прийняття резолюції недовіри уряду проголосували 97, «проти» - 0, «утрималися» - 10, «не голосували» - 10, були «відсутні» - 19 народних депутатів. Серед тих, хто був присутній у залі, але не дали своїх голосів, зокрема, «утрималися» - депутати Артур Герасимов, Гліб Загорій, Дмитро Лубінець, Давид Макар’ян, Олексій Мушак, Юрій Соловей, Борис Козир, Олег Недава, Олександр Третьяков та Олександр Урбанський, а «не голосували» - Дмитро Андрієвський, Мустафа Джемілєв, Леонід Козаченко, Олександр Лівік, Геннадій Ткачук, Костянтин Усов, Григорій Шверк, Роберт Горват, Рефат Чубаров та Костянтин Яриніч.

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Фракція "Народний фронт", до якої входить 81 депутат, не дала жодного голосу «за».

Серед 51 позафракційного «за» недовіру уряду проголосували 28 депутатів, «утрималися» - 2, зокрема і спікер Володимир Гройсман.

Фракція "Опозиційний блок" з 43 депутатів, дала «за» 8 голосів, серед яких її лідер Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Вадим Рабинович, водночас «проти» проголосувала Наталія Королевська.

Фракція «Самопоміч» проголосувала майже повним складом «за» недовіру – 25 з 26 депутатів.

Група "Партія "Відродження" з 23 депутатів не дала жодного голосу.

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка, яка нараховує 21 депутата, дала «за» - 15 голосів.

Група "Воля народу" з 20 депутатами дала «за» недовіру уряду 6 голосів.

Фракція партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", до якої входять 19 депутатів, в цілому проголосувала «за» - 15 голосів, «не голосував» депутат Ігор Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не прийняла резолюцію про недовіру Кабміну і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку. Результати парламентського голосування з даного питання були – «за»: 194, «проти»: 2, «утрималися»: 12, «не голосували»: 28, - з 236 зареєстрованих депутатів.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко виступив із зверненням, у якому наголошував на необхідності «повного перезавантаження уряду».

Учора, 15 лютого, народний депутат від БПП Сергій Лещенко після засідання фракції за участю Порошенка та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка повідомив журналістам, що фракція БПП вирішила визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку. «І в разі, якщо буде поставлено питання, то будемо голосувати за відставку», - сказав парламентар.