Спроби відправити уряд у відставку це безвідповідальний фарс коаліції - депутат

Про це заявив співголова депутатської фракції «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

«На жаль, поки ми бачимо лише фарс і цирк, і ми в цьому цирку участі приймати не хочемо. Самі «розрулюйте» те, що ви наробити. Не можете – виходьте з коаліції і на перевибори, а люди дадуть вам оцінку», - заявив під час виступу у парламенті Віктор Бондар.

За словами нардепа, у разі, якщо коаліція залишиться старою, немає жодних гарантій, що нові призначення в уряд будуть більш професійними, а не базуватимуться за підкилимних домовленостях. Без відкритого і широкого обговорення кандидатур нових міністрів та прем’єра, змінювати наосліп чинний уряд на догоду популістам - не конструктивно, вважає нардеп.

«Сьогодні головна мета у декого – збити уряд, а далі, мовляв, подивимось. А хто очолить новий уряд? Який у вас кадровий потенціал? Знову будете везти людей з-за кордону і видавати їм паспорти? Не можна наосліп за один день міняти позицію, тільки тому, що комусь захотілось стати прем’єром чи міністрами. Дайте нам чіткий план, кого ви бачите на міністерських посадах, що це будуть за люди, якою буде ваша економічна політика, зовнішньополітичне бачення, політика оборони країни?» - заявив Віктор Бондар.