США відреагували на заклик Порошенка до Шокіна піти у відставку

"Важливо відновити упевненість українського народу у судовій системі, проте очевидно, що в боротьбі з корупцією, зокрема і в прокуратурі, ще належать зробити багато роботи", - сказав речник Держдепу Марк Тонер, повідомляє BBC Україна.

Напередодні Порошенко заявив, що попросив Шокіна подати у відставку. Порошенко також наголосив на необхідності "тотального переформатування Кабінету міністрів".

Водночас у Держдепі США відмовилися коментувати заяви Порошенка про "повне перезавантаження уряду".

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

Пізніше народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Мустафа Найєм заявив, що Шокін подав у відставку з посади генпрокурора.

Водночас в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури наголосили, що не мають будь-якої офіційної інформації про написання Шокіним рапорту про відставку.