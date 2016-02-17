"Беркуту" роздали спецзасоби зі шкідливими речовинами з Росії під час Майдану 18 лютого - слідство

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, 18 лютого 2014 року на озброєння «Беркуту» та внутрішнім військам було надано спецзасоби посиленої дії, що надійшли з Росії в протиправний спосіб, які не пройшли експертизи.

«Окремі з них, за висновками експертиз на даний час, містили вкрай шкідливі речовини. Ці речовини у жодних спецзасобах країн світу не застосовуються. Станом на 18 лютого 2014 року правоохоронцям було роздано світлошумові та газові гранати», - додав Горбатюк.

Раніше сьогодні в ГПУ заявляли, що у лютому 2014 року тодішня влада не робила жодних кроків для мирного врегулювання ситуації і розробила план розгону Майдану, який не виключав убивства.