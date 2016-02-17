Клімкін заявляє, що закордонні колеги підтримали заклик Порошенка до Яценюка і Шокіна піти у відставку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що йому телефонували закордонні колеги і вітали вчорашнє звернення президента до уряду та генерального прокурора піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні.

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«Я перебуваю на постійному контакті з колегами. Для них дуже важливо, щоб Україна послідовно крокувала шляхом реформ. Важливо, щоб для цього були внутрішньополітичні передумови, оскільки нестабільність грає тільки на Росію і ні на кого іншого. Вони чудово це розуміють. Тому було кілька дзвінків... вони, звичайно, вітають звернення президента, оскільки має бути шлях до виходу на трек політичної стабільності», - зазначив зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент України Петро Порошенко у своєму зверненні закликав генерального прокурора Віктора Шокіна подати у відставку.

"Зранку я мав зустріч і грунтовну розмову з генеральним прокурором. Я звернувся до Віктора Миколайовича з пропозицією, щоб він написав заяву про відставку", - сказав Порошенко.

Крім того президент закликав прем’єр-міністра Арсенія Яценюка до тотального оновлення уряду на основі чинної коаліції.