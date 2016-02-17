"Самопоміч" збирається на надзвичайне засідання через "олігархічний переворот"

Надзвичайне засідання проводу партії заплановано на 18 лютого. Про це повідомила прес-служба "Самопомочи".

Читайте такожГеращенко виступила за відставку Кабміну: "Соромно, коли чіпляються посинілими лапками за владу"

"Об'єднання "Самопоміч" збере надзвичайне засідання проводу партії у зв'язку з олігархічним переворотом, який стався в Україні", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент визнав роботу уряду незадовільною, однак постанову про недовіру Кабінету міністрів не підтримав. Так, за висловлення недовіри Кабміну проголосували тільки 194 народних депутати. Відповідно, питання про відставку уряду Яценюка не повинно підніматися до вересня поточного року.

У середу, 17 лютого, "Батьківщина" заявила про вихід з парламентської коаліції. За словами Тимошенко, вчора під час голосування у Верховній Раді за відставку уряду "відбулися екстраординарні події, коли все таємне стало явним".

Крім того в "Самопомочі" також обговорюють вихід із коаліції.