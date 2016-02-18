Рада вимагає від Росії припинити окупацію, викрадення людей і фінансування терористів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 303, зареєстрованих у сесійній залі.

У зверненні Верховна Рада вимагає від Російської Федерації негайно припинити окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей.

Парламент закликає РФ припинити триваючу практику викрадень, незаконних затримань та ув’язнень громадян України, заборони на в’їзд представникам кримськотатарського народу на територію Кримського півострова, порушення свободи слова, обмеження свободи віросповідань та мирних зібрань.

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ВР вимагає від Російської Федерацій припинити дії, що прямо чи опосередковано спрямовані на фінансування незаконних збройних формувань на своїй території та на території України, пересилання військової техніки, озброєння, організацію тилового забезпечення, підготовку та фінансування терористів, та виконати в повному обсязі вимоги Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України", положення Мінських домовленостей та Комплексу заходів з їхнього виконання від 12 лютого 2015 року.

Крім того, Верховна Рада вимагає від Російської Федерації негайно звільнити політичних в’язнів – мешканців Криму, виконувати рішення Європейського суду з прав людини, забезпечувати та сприяти безперешкодному допуску міжнародних місій та правозахисних організацій на територію Кримського півострова з метою здійснення постійного моніторингу і спостереження за ситуацією у сфері захисту прав і свобод людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.