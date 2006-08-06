Тимошенко вірить, що БЮТ витримає випробування репресіями і грошима

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вірить, що її політична сила витримає випробування і грошима і репресіями.

Про це вона сказала в інтерв’ю радіо “Свобода”.

На запитання журналіста, на скільки депутатів може зменшитися фракція БЮТ, зважаючи на те, що шестеро представників фракції проголосували за обрання лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром України, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що випробування тільки починається.

“Ми завершили минуле парламентське скликання шістнадцятьма народними депутатами, які утрималися від всього. Потім чисельність нашої фракції зросла до 129-ти людей, які не проходили випробування ні владою, ні грошима, ні опозицією, нічим. І сьогодні це випробування починається”, - сказала лідер БЮТ.

При цьому вона додала: “Багато людей підходили до мене з нашої фракції і говорили, що або на дітей починають тиснути і пропонувати увійти в цю коаліцію, або пропонують від 5 до 7 мільйонів доларів за те, щоб народні депутати увійшли в коаліцію, або бізнес пропонують, або пропонують забрати бізнес. Власне, весь спектр батогів і пряників”.

“І для мене, - продовжила далі Ю.ТИМОШЕНКО, - наприклад, є зрозумілою позиція. Прийшла людина, яка працювала чи маленьким дрібним бізнесменом, чи десь навіть на державній службі, і тут зненацька їй пропонують 5-7 мільйонів доларів заробити за одну годину”.

При цьому вона зазначила, що її політична сила і вона особисто змінили думку. “Я вважала і вважаю, що великий і особливо тіньовий бізнес не може одночасно бути керівництвом країни. В цьому є перше головне і надзвичайно небезпечне для України питання. Те, що сьогодні політика, якщо її використовувати як бізнес, стає найприбутковішим бізнесом, у цьому немає питань. І якщо ми говорили про те, що мільярд доларів Донецька політична група вже влила в політику, то, безумовно, вони почнуть відпрацьовувати ці вкладення не втрачаючи жодної години”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила сподівання, що “ця так звана група, яка прийшла, довго не протримається. Тому що вони навіть години не зможуть протриматися, щоб не покривати свої видатки та витрати на всі ці політичні, я би сказала, коаліції”.

“Я думаю, саме їхні дії, які спрямовані на те, щоб швидко і в достатньо великому обсязі заробити, просто покажуть сутність цієї політичної сили в країні”, - зазначила лідер БЮТ. На зауваження журналіста, що мовляв політики “вже багато чому навчилися і, принаймні, не поспішатимуть”, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: “Я теж так думала, коли прийшла перша команда до влади”. За її словами, вона вважала, що “хлопці хоч рік витримають попрацювати на народ”. “Я вам скажу, що інстинкти вище здорового глузду, вони почали працювати через тиждень. Ці будуть робити це ж саме”, - припустила Ю.ТИМОШЕНКО і наголосила, що БЮТ не допустить “жодного їхнього кроку там, де вони перенаправлятимуть фінансові потоки до себе, а не до суспільства”.