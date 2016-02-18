Ляшко вважає, що для виходу з коаліції достатньо заяви

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо начебто відсутності документів про вихід очолюваної ним фракції з коаліції.

Ляшко зазначив, що фракція вийшла з коаліції 1 вересня 2015 году.

Читайте такожЛуценко заявляє, що юридично коаліція досі існує

"Сьогодні немає жодного закону, який би регламентував процедуру виходу і входження до коаліції. Отже, заява, наша політична заява про вихід із коаліції — це є факт виходу з коаліції", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявив, що де-юре Радикальна партія з коаліції не виходила, тому разом з нею у коаліції досі більше 226 депутатів.

Читайте такожЯценюк прокоментував вихід "Самопомочі" з коаліції: "Можу тільки поспівчувати їм"