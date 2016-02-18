У Порошенка розповіли про протистояння з "чекістами-імперцями": успішна Україна - вінок на могилу їхніх амбіцій

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Нинішня агресія Росії проти України не є випадковістю – це закономірний етап політики імперського реваншу, яка здійснюється сусідньою державою впродовж чверті століття, з перших днів незалежності РФ і роль суб’єктивного чинника в особі президента Путіна не слід перебільшувати, бо за ним стоїть корпорація чекістів-імперців, а за ними - інтереси російського капіталу, що паразитує на природних багатствах країни, а далі за ними – десятки мільйонів глядачів російського телебачення, отруєними великодержавними мареннями і зневагою до «молодших» братів», - заявив він.

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«Протистояння з Росією – це не минуле і не сьогодення – це наше майбутнє, до якого треба готуватися з усією відповідальністю. Існування незалежної Української держави, а тим більше її успіхи та процвітання – це крах імперської міфології та вінок на могилу російських амбіцій бути центром Євразії», - підкреслив Горбулін.

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«Навіть якщо росіяни вийдуть з Донбасу, навіть якщо погодяться переглянути статус Криму, Україну імперія ніколи не залишить у спокої, вона з останніх сил буде намагатись посварити нас з Європою, США, Китаєм, Туреччиною, вона буде розпалювати та підживлювати усі можливі внутрішні конфлікти в Україні з однією метою – довести собі та решті світу, що ніякої України, її народу і держави не було, немає та бути не може», - вважає радник президента.